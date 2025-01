LANDSBERG AM LECH. Heute gegen 10:00 Uhr öffnete eine 57-jährige Mitarbeiterin in der Poststelle der Welfenkaserne ein Kuvert mit verdächtiger Aufschrift und zunächst nicht näher bestimmbarem Inhalt. Nachdem sie ihre Vorgesetzen darüber informiert hatte, begab sie sich selbstständig in ein Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen.

Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sicherten die Postsendung und verständigten die Spezialisten der Berufsfeuerwehr München. Aufgrund der erfolgten Analysen gibt es keine Hinweise darauf, dass von der Briefsendung eine Gefahr ausging.

Die weiteren Ermittlungen zum Absender und aus welchem Anlass das Briefstück verfasst und versandt wurde, hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.