570. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, eine Person schwer verletzt - Neuhausen

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München den rechten Radweg der Leonrodstraße in Richtung Landshuter Allee. Auf Höhe der Einmündung zur Rütlingstraße kam ihr eine weibliche Radfahrerin verbotswidrig auf dem Radweg entgegen.

Im Vorbeifahren kam es zu einer Berührung der beiden Radfahrerinnen, wobei die 76-Jährige stürzte und gegen einen Verkehrszeichenmast prallte. Sie verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannte Radfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Am Fahrrad der 76-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen führt, kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Rütlingstraße und Neustätterstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

571. Zurückliegender Einbruchsdiebstahl durch DNA-Treffer geklärt - Aschheim

Am Montag, 03.02.2025, gegen 02:40 Uhr, begaben sich zwei zunächst unbekannte männliche Täter zu einem Kiosk am Heimstettener See und schlugen mit einem Hammer und einem Brecheisen die Scheibe eines Fensters ein.

Einer der beiden Täter stieg daraufhin in den Kiosk ein, während der zweite Täter vor dem Kiosk wartete und die entwendeten Gegenstände durch das Fenster in Empfang nahm. Die zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Täter entwendeten technische Geräte im Wert von mehreren Einhundert Euro.

Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte im Nachgang eine DNA-Spur, die einer der beiden Täter am Tatort hinterlassen hatte, ausgewertet werden. Diese führte zu einem 18-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache, insbesondere zu seinem Mittäter dauern weiter an und werden durch das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

572. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage - Berg am Laim

Am Freitag, 11.04.2025, gegen 22:00 Uhr, alarmierte ein über 90-Jähriger Mann mit Wohnsitz in München über seinen Hausnotruf einen Pflegedienst. Als ein Mitarbeiter des Pflegedienstes die Wohnung des über 90-Jährigen betrat, um nach diesem zu sehen, wurde er von dem über 90-Jährigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht.

Der Mitarbeiter des Pflegedienstes verließ daraufhin die Wohnung und verständigte den Polizei Notruf 110.

Aufgrund der unklaren Lage wurde eine Vielzahl an Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit gerufen. Der über 90-Jährige konnte schließlich von Spezialkräften in seiner Wohnung angetroffen werden.

Bei dem schusswaffenähnlichen Gegenstand handelte es sich um einen Schreckschussrevolver. Dieser konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Der über 90-Jährige wurde wegen der Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei.

573. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Kfz-Diebstahl - Aubing

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 16:00 Uhr, kam ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München auf die Wache der Polizeiinspektion 45 (Pasing). Dort teilte er mit, dass sein Pkw Toyota aus der Tiefgarage entwendet wurde.

Aufgrund eines im Fahrzeug befindlichen technischen Gerätes konnte der Pkw in der Nähe des Stachus geortet werden.

Gleichzeitig wurde der Einsatzzentrale ein Pkw gemeldet, der in auffälligen Schlangenlinien fuhr und auch rote Ampeln überfuhr.

Bei einer Kontrolle des Pkw konnte festgestellt werden, dass es sich um den zuvor entwendeten Pkw handelte. Der Fahrer, ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz der für das Führen des Pkw erforderlichen Fahrerlaubnis.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 21-Jährige zuvor bei einem Besuch beim 33-Jährigen den Fahrzeugschlüssel aus dessen Wohnung entwendet hatte, um anschließend ohne dessen Einverständnis bzw. Wissen mit dem Pkw aus der Tiefgarage zu fahren.

Der 21-Jährige wurde wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

574. Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Bogenhausen

Am Freitag, 11.04.2025, gegen 10:30 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter auf die Rückseite des Einfamilienhauses und versuchte, die dortige Terrassentür aufzuhebeln. Dabei wurde Alarm ausgelöst, woraufhin der unbekannte Täter von seinem Vorhaben abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchführte.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gellertstraße, Flemingstraße, Adalbert-Stifter-Straße und Opitzstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

575. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Kfz-Diebstahl - Altstadt

Ein 50-jähriger Tourist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stellte am Dienstag, 08.04.2025, gegen 12:30 Uhr, einen in Italien gemieteten Pkw Ford in einem Parkhaus in der Nähe des Stachus ab.

Als er gegen 14:15 Uhr in die Parkgarage zurückkehrte, konnte er den Pkw nicht mehr vorfinden.

Eine Rücksprache mit der Betreiberin der Parkgarage ergab, dass eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Person mit dem Pkw die Schranke der Ausfahrt gewaltsam durchbrochen hatte. Erst während des Gesprächs mit der Parkhausbetreiberin bemerkte der 50-Jährige, dass ihm der Fahrzeugschlüssel fehlte.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt und eine Anzeige wegen des Diebstahls des Pkw aufgenommen. Die direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Pkw brachten zunächst keinen Erfolg.

Am Freitag, 11.04.2025, konnte der entwendete Pkw von Polizeibeamten in der Eduard-Schmid-Straße festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Als diese die Polizei bemerkten hielten sie an und flüchteten zu Fuß. Sie konnten jedoch in Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung aufgegriffen werden.

Bei den Personen handelt es sich um eine 16-Jährige und einen 23-Jährigen jeweils mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck.

Die 16-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls, Sachbeschädigung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und am Samstag, 12.04.2025, dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei.

576. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 90-Jähriger - Taufkirchen

Wie bereits berichtet, verließ am Samstag, 12.04.2025, eine 90-jährige Frau gegen 12:00 Uhr eine Einrichtung für Betreutes Wohnen in Taufkirchen. Als sie nicht zurückkehrte, wurde sie bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Die Vermisste leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und ist nicht orientiert.

Von der Polizei wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Die Vermisste wurde am Samstag, 12.04.2025, gegen 23:30 Uhr, von einer Dame in Giesing angetroffen. Diese verständigte den Polizei Notruf 110 und übergab die Vermisste der Polizeistreife.

Die 90-Jährige war zwar orientierungslos aber soweit wohlauf und wurde ihren Angehörigen übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher gelöscht.