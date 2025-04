0680 – Person gerät unter Pkw und erleidet tödliche Verletzungen

Aichach – Am gestrigen Abend, 11.04.25, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr bis 18:55 Uhr, kam es im Einfahrtsbereich eines Wohnanwesens in Unterwittelsbach zu einem tragischen Unfall.

Eine 85-jährige Aichacherin hatte ihren Pkw, Opel, in der Garage ihres Wohnanwesens geparkt. Da der Pkw offensichtlich nicht ausreichend gesichert worden war, geriet dieser nachfolgend ins Rollen und rollte rückwärts die abschüssige Hofeinfahrt hinab. Die Dame wollte vermutlich ihren Pkw noch stoppen oder hatte das in Bewegung setzten ihres Pkw gar nicht bemerkt und wurde nachfolgend von dem Fahrzeug überrollt.

Für die ältere Dame kam leider jede Hilfe zu spät, sie erlag noch am Unfallort ihren folgeschweren Verletzungen. Eine Nachbarin konnte die Unfallsituation vorfinden und verständigte umgehend Rettungsdienst und Polizei.

0681 – Person fällt in eine Feuerschale und erleidet schwere Verbrennungen

Affing – Auf einer Party in Anwalting fiel Samstagnacht, 12.04.25, gegen 02:20 Uhr, ein 21-jähriger Anwaltinger in eine vor Ort stehende Feuerschale und zog sich hierdurch schwerwiegende Verbrennungen am Rücken zu.

Der junge Mann wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt, umgehend in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Es muss davon ausgegangen werden, dass der junge Mann aufgrund seiner Alkoholisierung und aus Unachtsamkeit in die Feuerschale gefallen war.

0682 - Frau fährt alkoholisiert und ohne Führerschein

Zusmarshausen - Am Samstagabend (12.04.2025) gegen 22 Uhr wurde eine 30-Jährige mit ihrem Pkw an einer Tankstelle in Zusmarshausen kontrolliert. Hierbei wurde zunächst Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass die 30-Jährige bereits vor 2 Wochen wegen einer Trunkenheitsfahrt ihren Führerschein abgeben musste.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.