Brandserie an Recycling-Containern und mehreren Pkw

SONTHOFEN. In den frühen Morgenstunden des 13.04.2025 gegen 03.35 Uhr wurde die ILS Allgäu über einen Brand eines Recycling Containers in der östlichen Alpenstraße in der Nähe eines Schnellrestaurants verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen konnte den Brand schnell löschen. Kurze Zeit später wurde ein weiterer, brennender Container und ein brennender Pkw in der Ostrachstraße auf Höhe der Hausnummer 9 gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen. Gegen 04.25 Uhr brannte erneut ein abgestellter Pkw in der Schellenbergstraße. Dieser wurde durch sich ausbreitende Flammen erheblich beschädigt. Des Weiteren wurden zwei brennende Fahrzeuge in der Schellenbergstraße Ecke Metzlerstraße durch das Feuer schwer beschädigt. Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Sonthofen konnten weitere Sachbeschädigungen an Bauzaunelementen aus dem Fluhensteinweg, die vom bislang Unbekannten Täter in dies Ostrach geworfen wurden, festgestellt werden. An einem in der Metzlerstraße abgestellten Pkw wurde der Lack zerkratzt und Scheibenwischer abgerissen. An einem weiteren Pkw wurde das hintere Kennzeichen aus der Halterung gebrochen und entwendet. Es waren insgesamt 30 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Sonthofen, sowie mehrere Streifen der PI Sonthofen, PI Kempten, PI Immenstadt und des Kriminaldauerdienstes Memmingen im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden in hohem fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Sonthofen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, zur Klärung der Brände und Sachbeschädigungen, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Hierzu werden Zeugen gebeten, die zur genannten Zeit und danach im Bereich östliche Alpenstraße, Ostrachstraße, Fluhensteinweg, Schellenbergstraße und Metzlerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)