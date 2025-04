ZIRNDORF. (384) Am Freitagnachmittag (11.04.2025) warfen Unbekannte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) Steine von einer Brücke auf einen Pkw. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise



Am Freitagnachmittag (11.04.2025), gegen 13.45 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Passat die Kreisstraße FÜ 19 aus Weiherhof kommend in südliche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Fußgängerbrücke am Pinderpark , die über die Kreisstraße verläuft, warfen ca. drei bis vier bislang unbekannte Personen Steine (größere Kieselsteine) auf das Fahrzeug, so dass der Fahrer stark abbremsen musste.

Die Steine verursachten in der Frontscheibe des Fahrzeugs ein rund 3 x 3 cm großes Einschlagloch. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Möglicherweise handelte es sich bei den Steinewerfern um Kinder/Jugendliche.

Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel