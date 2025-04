HOF. Am Samstag brachen Diebe in eine Wohnung in Hof ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter verschafften sich am Samstag zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße. Bevor die Unbekannten flüchteten, nahmen sie einen mittleren vierstelligen Betrag Bargeld an sich. Sie hinterließen außerdem einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer am Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.