WALSDORF, LKR. BAMBERG. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Walsdorf brachen am Freitag unbekannte Täter ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 14 Uhr, brachen die Diebe am Freitag in eine Wohnung in der Bamberger Straße ein. Sie hatten es auf einige Schmuckstücke im Gesamtwert einer hohen vierstelligen Summe abgesehen. Die Täter flüchteten unerkannt mit der Beute. Nachdem die Bewohner das Fehlen der Wertsachen bemerkt hatten, verständigten sie die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Bamberger Straße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.