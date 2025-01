Am Dienstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es auf der Autobahn A3 zwischen den Ausfahrten Neumarkt und Oberölsbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw die Autobahn in Richtung Nürnberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in die Mittelschutzplanke prallte. Das Fahrzeug bleib dann unfallbeschädigt und unbeleuchtet auf der Fahrbahn liegen. Ein nachfolgender Fahrer eines VW Transporters konnte nicht mehr ausweichen und fuhr nahezu ungebremst in das Unfallfahrzeug. Hierbei wurde der junge Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Transporters wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden in ein Klinikum zum Abklären der Verletzungen gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung des Unfallgeschehens die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neumarkt ausgeleitet. Das Rote Kreuz wurde zur Betreuung der im Stau Stehenden angefordert. Diese wurden bei Bedarf mit Decken und Tee versorgt. Gegen 10:20 Uhr konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.