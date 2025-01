ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte versuchten am Montagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Waldsassener Straße, Höhe Bahnhofstraße, einzudringen. Sie beschädigten die rückwärtige Eingangstür und verursachten dabei einen Schaden von etwa 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.