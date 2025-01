BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Montagvormittag, 20. Januar 2025, brach in einer Wohnung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Bad Endorf aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist aber hoch. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt.

Am Freitag (20. Januar 2025) ging beim Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 11.10 Uhr die Mitteilung über den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Moosbauerplatz in Bad Endorf ein. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand die Wohnung im zweiten Obergeschoß bereits in Vollbrand. Die anwesenden Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, so dass niemand verletzt wurde. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer bald gelöscht werden. Die betroffene Wohnung wurde aber stark beschädigt und ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die übrigen Wohnungen des Hauses sind nicht direkt betroffen und weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge möglicherweise auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Noch vor Ort übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim die Ermittlungen. Zur Brandursache.können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden, hierzu finden in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen statt. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Ermittlern bislang jedoch nicht vor.