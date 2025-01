112. Zwei Wohnungseinbrüche – Englschalking

Fall 1:

Zwischen Freitag, 17.01.2025, 11:00 Uhr bis Samstag, 18.01.2025, 04:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Als der Bewohner nach seiner Rückkehr den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110.

Der oder die Täter entwendete Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrages.

Fall 2:

Zwischen Freitag, 17.01.2025, 08:00 Uhr bis Samstag, 18.01.2025, 22:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über die Balkontüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Als die Bewohner nach ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkten verständigten sie den Polizeinotruf 110.

Der oder die Täter entwendete Gegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Havelstraße, Weltenburger Straße und Gleimstraße (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

113. Einbruch in Gaststätte; Festnahme eines Tatverdächtigen – Au

Am Sonntag, 19.01.2025, gegen 06:30 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter einer Gaststätte den Notruf der Polizei, da er über die Überwachungsanlage der Gaststätte bemerkt hatte, dass sich dort eine unberechtigte Person aufhielt.

Es wurden umgehend mehrere Streifen zur Tatörtlichkeit entsendet. Die Gaststätte wurde anschließend durch die Einsatzkräfte umstellt und der Täter zum Verlassen des Objektes aufgefordert.

Der Täter kam dieser Aufforderung nach und wurde anschließend widerstandslos festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-Jährigen mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei dem Tatverdächtigen wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages festgestellt, welches er aus den Räumlichkeiten der Gaststätte entwenden wollte.

Der 46-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

114. Größerer Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung – Lehel

Am Sonntag, 19.01.2025, gegen 04:00 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass er auf der Straße vor einem Gastronomiebetrieb im Lehel eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sowie Schussgeräusche wahrgenommen hatte.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurden ein 24-Jähriger sowie zwei 25-Jährige, jeweils mit Wohnsitzen in München festgestellt. Der 24-Jährige und einer der beiden 25-Jährigen waren jeweils verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war es vor dem Gastronomiebetrieb zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Personen gekommen. Der 24-Jährige und die 25-Jährigen hatten eigenen Angaben zufolge versucht zu schlichten.

Im weiteren Verlauf der zwischenzeitlich körperlichen Auseinandersetzung zeigte ein bislang unbekannter Täter einen waffenähnlichen Gegenstand und betätigte mehrmals den Abzug. Anschließend entfernten sich mehrere der Beteiligten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige festgestellt werden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen, jeweils mit Wohnsitzen in München, sowie einen 20-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Die möglichen individuellen Tatbeteiligungen der jeweiligen Personen sind Gegenstand der Ermittlungen.

In einem dem 19-Jährigen zugehörigen Pkw konnte eine PTB-Waffe festgestellt werden. Der PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen konnte eine weitere PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie wurden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

115. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw; drei Personen verletzt – Obersendling

Am Sonntag, 19.01.2025, gegen 17:10 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Dacia, auf der Boschetsrieder Straße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung Höglwörther Straße nach links in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Linienbus der Linie 51 die Boschetsrieder Straße stadtauswärts und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Beim Abbiegevorgang kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Pkw sowie zwei Fahrgäste des Linienbusses, jeweils im Alter von 43 und 74 Jahren, leicht verletzt. Die 52-Jährige, sowie der 74-Jährige wurden zur ambulanten ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Boschetsrieder Straße stadtauswärts teilweise gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

116. Räuberische Erpressung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 19.01.2025, gegen 19:40 Uhr, befand sich ein unter 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit mehreren Bekannten in der Parkanlage „Finanzgarten“.

Als der unter 18-Jährige und seine Bekannten auf eine unbekannte andere Gruppe trafen, wurde der unter 18-Jährige durch den bislang unbekannten Täter unter einem Vorwand von seinen Bekannten getrennt.

Der Täter forderte im weiteren Verlauf die Herausgabe der Sportschuhe des unter 18-Jährigen, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Hieran wurde er durch den Täter gehindert. Im Zuge einer erneuten Forderung der Schuhe schlug er dem unter 18-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Letztendlich händigte dieser seine Schuhe aus, woraufhin der Täter von ihm abließ und sich zu Fuß mit der Tatbeute entfernte.

Der Wert der Schuhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der unter 18-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Er verständigte seinen Vater, welcher den Sohn an der Tatörtlichkeit abholte. Dabei trafen sie auf eine zufällig im Umfeld befindliche Streife, die sie über den Vorfall informierten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, Bart, braune Augen, heller Teint; schwarze Bomberjacke, blaue Jeans, vermummt mit schwarzer Ski-Maske; sprach Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Von-der-Thann-Straße, Ludwigstraße, Galeriestraße, Hofgarten und Finanzgarten (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.