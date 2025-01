BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Samstagmorgen eine Scheune in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die regionalen Feuerwehren konnten mit großem Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem genauen Sachschaden übernahm noch am Samstag die Kripo Würzburg.

Ein Bewohner des Hauses in der Oberen Hauptstraße teilte gegen 03:30 Uhr über den Notruf der Polizei den Brand mit. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren konnten mit einem Großaufgebot und mit Unterstützung von zwei Drehleitern ein Übergreifen der Flammen auf das an die brennende Scheune angrenzende Wohnhaus glücklicherweise verhindern. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Die drei alarmierten Streifenwagen der Polizeiinspektion Würzburg Land konnten schon von weitem den Feuerschein und eine große Rauchsäule über Bergtheim sehen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune im Vollbrand und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird den ersten Ermittlungen nach im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Samstagvormittag an. Aufgrund der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fror das Löschwasser auf der Hauptstraße, sodass am Vormittag der Winterdienst ausrücken musste, um die Straße vom Glatteis zu befreien.

Bereits am Samstagmorgen übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Ihre Aufgabe wird es nun sein, die mögliche Brandursache und den Sachschaden zu ermitteln. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Bergtheim, Unterpleichfeld, Oberpleichfeld, Opferbaum, Estenfeld, Dipbach und Kürnach sowie der Rettungsdienst und der Notarzt. Die Polizei Würzburg-Land befand sich mit drei Streifenwagen im Einsatz.