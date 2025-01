NÜRNBERG. (54) Am Donnerstagnachmittag (16.01.2025) schlug ein 48-jähriger Mann in Nürnberg einem Polizeibeamten ins Gesicht und spuckte ihn an. Die Streife war von Passanten verständigt worden, um sich um dem vermeintlich hilflosen Mann zu kümmern.



Gegen 16:00 Uhr teilte eine Zeugin über den Polizeinotruf mit, dass sich in der Inneren-Cramer-Klett-Straße ein Mann befände, der offensichtlich hilflos sei bzw. der sich eigenartig verhalten würde. Er läge auf der Straße und hätte Kleidung um sich verteilt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte begab sich zur Örtlichkeit und fragte, noch vor dem Aussteigen, durch das hinuntergelassene Fahrzeugfenster, ob ein Rettungswagen benötigt würde. Der 48-Jährige, welcher gestützt durch einen Passanten am Fahrzeug stand, schlug völlig unvermittelt durch das geöffnete Fenster dem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Zudem spuckte er den Polizisten an.

Die Beamten verließen das Fahrzeug und brachten ihn mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden. Gegen eine Fesselung wehrte sich der 48-Jährige nach Kräften durch Schlagen und Treten. Als ein Beamter den Kopf des Mannes festhalten wollte, versuchte dieser, ihm in den Oberschenkel zu beißen. Erst durch Unterstützung mehrerer Streifenbesatzungen konnte der 48-Jährige fixiert werden.

Die Beamten brachten den Beschuldigten im Anschluss in die Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Beim Verbringen in die Zelle leistete er erneut Widerstand.

Gegen den 48-Jährigen, welcher in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Janine Mendel