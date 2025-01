NÜRNBERG. (49) In der Nacht zum Mittwoch (15.01.2025) drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Nürnberger Südstadt ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet und Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 00:00 Uhr und 10:25 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Heynestraße. Im Innenraum brachen sie mehrere Schubladen und Geldspielautomaten auf und entwendeten unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl