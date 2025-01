NÜRNBERG. (45) Am Dienstagabend (14.01.2025) prallte ein Pkw im Nürnberger Stadtteil Wöhrd im Rahmen einer Anhaltung in das Heck eines Polizeifahrzeugs. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen.



Der Pkw-Fahrer (VW Golf) befuhr gegen 20:20 Uhr den Laufertorgraben in Richtung Rathenauplatz. An der Kreuzung zur Äußeren-Cramer-Klett Straße wendete er verbotswidrig und sollte daher einer Kontrolle unterzogen werden.

Um das Fahrzeug anhalten zu können, setzte sich der Fahrer des Polizeifahrzeugs vor den Pkw-Fahrer (54) und gab das Anhaltesignal.

Während der Beifahrer des uniformierten Streifenwagens gerade aus dem Pkw aussteigen wollte, prallte der VW in das Heck des Polizeifahrzeugs. Hierbei zogen sich die beiden Beamten Verletzungen in Form einer Schädelprellung bzw. eines HWS zu und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Beide traten in der Folge vom Dienst ab und begaben sich in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg führten vor Ort eine Unfallaufnahme durch. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen den 54-Jährigen ein. Vorsätzliches Handeln ist ihm nicht zu unterstellen.



Erstellt durch: Janine Mendel