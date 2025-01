REGENSBURG. Ein Industriebetrieb in Regensburg wurde im Januar bereits zweimal von Einbrechern angegangen. Jedes Mal wurde zum Eindringen ein Fenster eingeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Ditthornstraße im Regensburger Osten befindet sich ein Industriebetrieb für Karosseriearbeiten. Bereits in der Nacht von 9. auf den 10.Januar wurde ein Fenster eingeschlagen, um sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten zu verschaffen. So geschah es auch in der Nacht von 13. auf den 14. Januar, in welcher abermals ein Fenster beschädigt wurde. Der Beuteschaden beider Vorfälle wird noch ermittelt, dürfte aber im Verhältnis zum entstandenen Sachschaden marginal sein.

Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet zu beiden Vorfällen unter der 0941/506-2888 um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.