ZIRNDORF. (40) Am Sonntagvormittag (12.01.2025) geriet ein Wohnhaus in Langenzenn (Lkrs. Fürth) in Brand. Ein 70-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen, es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 11:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Meldung über ein Feuer in der Unteren Ringstraße ein. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Zirndorf, Fürth und Stein stand das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Flammen. Während die Feuerwehr mit den ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung begann, sperrten die Beamten die umliegenden Straßen. Die Kameraden der Feuerwehren Langenzenn, Wilhermsdorf, Laubendorf, Keidenzell-Stinzendorf und Zirndorf brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten schließlich den Brand.

Ein 70-jähriger Bewohner des Hauses kam aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Von zentraler Bedeutung ist nun die Feststellung der derzeit noch unklaren Brandursache.



Erstellt durch: Christian Seiler