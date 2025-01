Am Montag, 13.01.2025, kurz vor 9 Uhr, ereignete sich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Fürstenfeldbruck, Gewerbegebiet Hasenheide, eine Explosion.

Nach ersten Ermittlungen explodierte ein Sprengstoff, der sich möglicherweise in einem Tresor befand, als dieser in einem Schredder vernichtet werden sollte.

Durch die Explosion wurde die Maschine komplett zerstört, mehrere Fensterscheiben in der Umgebung gingen zu Bruch.

Drei Männer wurden durch die Detonation verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Örtlichkeit wurde durch eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck weiträumig abgesperrt. Aufgrund des unklaren Sachverhalts und möglicher Gefahren wurde die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes angefordert.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Explosion werden durch die Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, durchgeführt.