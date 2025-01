ASCHAFFENBURG / STADT U. LANDKREIS. Nach der Festnahme von zwei jungen Männern kurz vor Silvester waren die weiterhin intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Aschaffenburg erneut erfolgreich. In der Nacht zum Freitag konnten drei Tatverdächtige bei einem Einbruch in eine Gaststätte festgenommen werden. Diesen können acht Einbrüche in Schulen seit Mitte Dezember nachgewiesen werden. Zwei Täter befinden sich in Haft.

Serie von Einbrüchen - Erste Festnahmen Ende Dezember

Wie bereits berichtet, kam es seit Mitte Dezember zu einer Vielzahl von Einbrüchen in Vereinsheimen und Schulen im Stadtgebiet und Landkreis Aschaffenburg. Im Zuge der intensiven Ermittlungen zu den Einbrüchen erhärtete sich schnell der Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte. Kurz vor Silvester konnten zwei Täter bei einem aktuellen Einbruch in der Schönberg-Schule in Aschaffenburg festgenommen werden.

Weitere Festnahmen in der Nacht zum Freitag

In der Nacht zum Freitag ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in eine Gaststätte in Goldbach ein. Streifen der Aschaffenburger Polizei waren schnell vor Ort und konnten dort drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 24 Jahren vorläufig festnehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass diese auch für insgesamt acht Einbrüche in Schulen in Hösbach, Haibach, Bessenbach, Mainaschaff und in die Aschaffenburger Dalbergschule in den letzten Wochen verantwortlich sind.

Vorführung am Amtsgericht - Zwei Täter in Untersuchungshaft

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurden zwei Tatverdächtige am Samstag eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen die Untersuchungshaft für den 18-jährigen und den 24-jährigen Mann an. Die beiden Männer wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Der dritte Tatverdächtige im Alter von 20 Jahren wurde am Freitag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Mit den Festnahmen der weiteren Tatverdächtigen sind die Ermittlungen jedoch noch nicht abgeschlossen und werden weitergeführt.