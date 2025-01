61. Fahrgast stürzt in Linienbus; eine Person schwer verletzt – Trudering

Am Freitag, den 10.01.2025, gegen 14:40 Uhr befand sich eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Linienbus der Linie 192.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der Bus die Truderinger Straße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Linienbusses kurz nach dem Anfahren erneut bremsen.

Kurz vorher war die über 80-Jährige von ihrem Sitzplatz aufgestanden, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Durch die Bremsung kam sie zu Sturz und dadurch schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein Münchener Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

62. Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle – Bogenhausen

Am Samstag, 11.01.2025, gegen 04:25 Uhr, stellte eine Streife der Münchner Polizei einen Pkw, VW, fest, welcher mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Chiemgaustraße in Richtung Ramersdorf befuhr.

Sie entschieden sich den VW einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf die Anhalteaufforderung und versuchte sich der Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen, setzte seine Fahrt Richtung Innsbrucker Ring fort. Dies führte zu einer kontrollierten Nachfahrt, in welcher der unbekannte Fahrer mehrere Ampeln bei Rot überfuhr. Die Nachfahrt erfolgte mit Unterstützung von weiteren Streifen.

Durch sein Fahrverhalten gefährdete er weitere Verkehrsteilnehmer, die teilweise stark abbremsen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine der unterstützenden Streifen, ein ziviles Einsatzfahrzeug der Münchner Einsatzhundertschaft, konnte den Fahrer im Bereich der Effnerstraße feststellen. Dort verlangsamte er schließlich seine Geschwindigkeit. Das zivile Streifenfahrzeug konnte den Pkw anhalten und den Fahrer, einen 22-Jährigen mit Wohnsitz in München, festnehmen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde niemand verletzt und es kam lediglich zu einem geringen Sachschaden.

Der Führerschein des 22-Jährigen, sowie sein Pkw wurden sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Gegen den 22-Jährigen wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten machen können oder dadurch selbst gefährdet wurde, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

63. Organisierter Callcenterbetrug; falsche Bankmitarbeiter und falsche Polizeibeamte; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Stadtgebiet München/Würzburg

Im Zeitraum von Juli 2024 bis Oktober 2024 erhielten mehrere über 80-Jährige mit Wohnsitz in München auf ihren Festnetznummern einen Anruf einer bislang unbekannten männlichen Person.

Der Mann gab sich als Polizeibeamter oder als falscher Bankmitarbeiter aus ging entsprechend der bereits bekannten Modus Operandi vor.

Am 08.01.2025 wurde durch die umfangreichen Ermittlungen des Münchner K61 bekannt, dass sich ein möglicher Tatverdächtiger zu einer Tatbegehung nach Würzburg begab. Durch die Zusammenarbeit er Polizeipräsidien München und Unterfranken konnte er zeitnah durch Kräfte des Polizeipräsidiums Unterfranken festgestellt werden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eine Tat vollendet und vollzog aktuell eine weitere, indem er mit einer Bezahlkarte einer über 80-jährigen weiteres Bargeld abhob.

Der 18-Jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München konnte durch die Kräfte des Polizeipräsidiums Unterfranken festgenommen werden. Der Haftbefehl wurde ihm in Würzburg eröffnet und er wurde dort der Justiz übergeben.

Durch die Taten in München ist nach aktuellem Stand ein Beuteschaden von über 20.000 € bekannt. Bei der Tat am 08.01.2025 kam es zu einem Schaden von ca. 2.000 €.

Nach der erfolgten Festnahme wurde zudem ein bereits bestehender Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung der Eltern des 18-Jährigen vollzogen.

Durch weitere Ermittlungen ergaben sich Hinweise zu einer weiteren Tatbeteiligung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 18-Jährige Tatverdächtige von einer weiteren Person, einem 19-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München angeleitet wurde. Dieser konnte durch Kräfte des Polizeipräsidiums München festgenommen werden. Seine Wohnung wurde ebenfalls durchsucht. Der 19-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 61 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

64. Branddelikt – Laim

Am Freitag, den 11.01.2025, gegen 02:40 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 ein Brand im Bereich der Fürstenrieder Straße gemeldet. Unverzüglich wurde die Berufsfeuerwehr München verständigt und traf kurze Zeit später mit Kräften der Münchner Polizei an der Einsatzörtlichkeit ein.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten von in Brand geratenen Christbäumen auf einem Christbaumsammelplatz. Das Feuer beschädigte ein in der Nähe befindlichen Carport. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf über zehn tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fürstenrieder Straße, Andreas-Vöst-Straße und Friedrich-Brugger-Weg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

65. Brandfall – Bogenhausen

Am Freitag, den 11.01.2025, gegen 04:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen Brand im Bereich der Cuvilliestraße informiert. Die Münchner Berufsfeuerwehr und mehrere Streifen der Münchner Polizei stellten bei Eintreffen ein Mercedes PKW, bereits in Vollbrand fest.

Die Münchner Berufs- und Freiwillige Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten von den in Brand geratenen PKW. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden zumindest fünf PKW durch den Brand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Brandortaufnahme wurde durch das Kommissariat 13 übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Cuvillestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

66. Raubdelikt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 10.01.2025, gegen 21:10 Uhr, befand sich ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München fußläufig in der Schillerstraße, als ihn zwei männliche Personen auf Arabisch ansprachen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gaben sich die zwei als Polizeibeamten aus, drückten den 48-Jährigen gegen eine dortige Hauswand und entwendeten ihm gewaltsam mitgeführte Wertgegenstände.

Als der 48-Jährige den Ausweis der vermeintlichen Polizeibeamten sehen wollte, flüchteten diese mit der Tatbeute in Richtung Nußbaumpark. Der 48-Jährige verfolgte die zwei bislang unbekannten Täter und konnte sie auf Höhe der Mathildenstraße einholen, wo er sein Mobiltelefon zurückforderte.

Einer der beiden Täter drohte dem 48-Jährigen mit Gewalt, woraufhin sich dieser eingeschüchtert entfernte.

Im Nahbereich sprach der 48-Jährige eine uniformierte Streife des Polizeipräsidiums München an und zeigte die beiden Täter. Diese konnten nach einem Fluchtversuch durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden.

Es handelte sich hierbei um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising, sowie einem 21-Jährigen (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird wegen schweren Raubes ermittelt. Sie wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo am Samstag, 11.01.2025 durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schillerstraße und Mathildenstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

67. Einbruch in eine Wohnung – Grünwald

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.01.2025 bis Samstag, 11.01.2025, 09:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in eine Wohnung.

Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe.

Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Als die Bewohnerin den Einbruch am Samstag feststellte verständigte sie die Polizei. An der Tatörtlichkeit wurden u.a. umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Forstweg, Gabriel-von-Seidl-Straße und Ludwig-Thoma-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

68. Mehrere Einbrüche – Bogenhausen

Am vergangenen Freitagabend, den 10.01.2025, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es im Bereich Bogenhausen zu mehreren Einbrüchen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Innere der Wohnung wurde durch den oder die bislang unbekannten Täter durchsucht und es wurde Schmuck und Bargeld im fünf-stelligen Wert entwendet.

Der oder die unbekannten Täter verließen die Wohnung und verschafften sich, ebenfalls gewaltsam, Zutritt zu einer benachbarten Wohnung. Diese wurde ebenfalls durchsucht und es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die Täter verließen auch diese Wohnung und gelangten ebenfalls gewaltsam in das, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, insgesamt dritte Objekt, ein benachbartes Einfamilienhaus.

Dieses wurde ebenfalls durchsucht, es löste jedoch ein akustischer Alarm aus. Der oder die unbekannten Täter flüchteten unerkannt von den Tatörtlichkeiten.

In diesem Fall kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen zu keiner Tatbeute.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen der drei Einbrüche übernommen.

Zeugenaufruf:



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pienzenauerstraße, Heinrich-Mann-Allee, Flemingstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

69. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruchsdiebstahl – Schwabing

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 21:40 Uhr wurde in eine Bildungseinrichtung in Schwabing eingebrochen.

Der unbekannte Täter versuchte gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Schließlich gelang es ihm gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude einzusteigen. Hierbei verletzte sich der unbekannte Täter. Im Gebäude gelang es ihm nicht Wertgegenstände zu entwenden, er verursachte somit lediglich einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Im Zuge der umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei konnten DNA-Spuren am Tatort gesichert werden. Aufgrund dieser konnte durch Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen laufen beim Kommissariat 52.