BAD WÖRISHOFEN. Am Freitagabend gegen 18:20 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung aus dem Parkhaus am Bahnhof in Bad Wörishofen mitgeteilt. Innerhalb kürzester Zeit stand das obere Parkdeck des zweistöckigen Parkhauses sowie der Dachstuhl in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Bad Wörishofen und neun umliegender Gemeinden, welche insgesamt mit 160 Einsatzkräften agierten, erfolgreich bekämpft werden. Im Rahmen der zweistündigen Löscharbeiten kam es zur Räumung umliegender Gebäude und Sperrung des angrenzenden Schienen- sowie weiträumigen Straßenverkehrs. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Durch den Brand wurde niemand verletzt, der am Gebäude der Stadt Bad Wörishofen entstandene Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Die 21 im Parkhaus befindlichen Pkws wurden in Teilen gänzlich zerstört, die Schadenshöhe wird auf 400.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Zeugen des Brandes sowie Eigentümer beschädigter Fahrzeuge werden gebeten sich unter Tel. 08331/100-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen in Verbindung zu setzen.

(KPI Memmingen - KDD)