OLCHING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK / LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Donnerstagmorgen, 9. Januar 2025, wurde nahe dem Sylvensteinspeichersee in Lenggries der Leichnam einer 24-Jährigen in ihrem Pkw aufgefunden. Nach der jungen Frau aus Olching wurde zuvor aufgrund einer Vermisstenmeldung gesucht. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, es wird von einem tödlichen Unfall ausgegangen.

Am Montag, 6. Januar 2025, meldeten Angehörige eine 24-Jährige Frau aus Olching bei der dortigen Polizeiinspektion als vermisst. Die Polizeiinspektion aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord leitete umgehend Fahndungs- und Suchmaßnahmen nach der Vermissten ein.

Nachdem sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise ergaben, dass sich die Vermisste im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd aufhalten könnte, wurden auch dort durch zahlreiche Einsatzkräfte intensive Suchmaßnahmen durchgeführt.

Schließlich konnte am Donnerstagmorgen (9. Januar 2025), gegen 9.00 Uhr, der Campingbus der 24-Jährigen auf einem Parkplatz nahe dem Sylvensteinspeichersee in Lenggries durch eine Polizeistreife ausfindig gemacht werden. In dem Fahrzeug konnte die junge Frau nur noch leblos aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur Todesursache.

Im Fahrzeug der 24-Jährigen wurde ein kleiner Pelletofen, teilweise mit Asche gefüllt, aufgefunden. Aufgrund der Spurenlage und der ärztlichen Einschätzung nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams, ist davon auszugehen, dass die junge Frau an einer Kohlenmonoxidvergiftung durch die Rauchgase des Ofens verstorben ist. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen nicht vor.

