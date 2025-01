57. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Putzbrunn

Am Donnerstag, 09.01.2025, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, VW, die Grasbrunner Straße. Im Fahrzeug saß noch ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Beifahrer.

An der Kreuzung mit der Haarer Straße wollte der 29-Jährige mit dem Pkw in diese abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 71-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Opel, auf der Haarer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei wurde der 32-Jährige verletzt.

Nach einem Notruf wurden Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes (darunter auch ein Rettungshubschrauber) und der Feuerwehr zur Unfallörtlichkeit geschickt. Der 32-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Pkw wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Haarer Straße zwischen der Glonner Straße und Solalindenstraße für eine Stunde komplett gesperrt, sodass der Verkehr umgeleitet wurde, wodurch es zu leichten Verkehrsstörungen kam.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

58. Einbruch in Gewerbebetrieb – Bogenhausen

Am Donnerstag, 09.01.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Büro im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mitgeteilt.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum vom Mittwoch, 08.01.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 09.01.2025, gegen 09:00 Uhr, ein oder mehrere Täter sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten. Dort wurde ein nicht fest verbauter Möbeltresor entwendet, in dem sich Bargeld in einem vierstelligen Betrag befand.

Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Poschingerstraße, Mauerkircherstraße und Kufsteiner Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

59. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Ramersdorf

Am Donnerstag, 09.01.2025, gegen 19:40 Uhr, verständigte der Sicherheitsdienst eines Wohnheims den Notruf der Polizei und teilte einen Hausfriedensbruch mit.

Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte vor Ort einen 41-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz antreffen. Es stellte sich heraus, dass sich der 41-Jährige trotz Hausverbotes in der Unterkunft aufgehalten hatte. Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, dass er das Objekt verlassen soll, versuchte der 41-Jährige die Beamten anzugreifen und zu schlagen. Dazu bedrohte er die Beamten verbal und beleidigte sie auch mit sittlich abwertenden Bezeichnungen. Daraufhin wurde er überwältigt und gefesselt.

Danach wurde er zu einer Polizeiinspektion gebracht. Dabei versuchte er sich weiterhin gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren. Bei den Interaktionen mit dem Tatverdächtigen wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Auf der Polizeiinspektion wurde der 41-Jährige wegen Widerstands und Angriffs auf Polizeibeamte, sowie Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Anschließend wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und er wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

60. Brand in einer Wohnung – Hadern

Am Donnerstag, 09.01.2025, gegen 09:40 Uhr, entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Das Feuer löste einen Rauchmelder aus, der von einem Nachbar wahrgenommen wurde. Dieser verständigte den Notruf. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und es wurde festgestellt, dass dort keine Personen anwesend waren. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Brandursache, übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei: (Brand/Rauchgasvergiftung)

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Polizei darauf hin, dass Rauchmelder in Wohnung sehr wichtig sind. Diese können Leben retten. Sie kosten nur wenige Euro und bieten einen effektiven Schutz, da sie bei beginnenden Wohnungsbränden mit einem akustischen Alarmsignal schnell auf giftige Rauchgase hinweisen. Die meisten Toten bei Bränden sterben nicht durch die unmittelbare Wirkung des Feuers, sondern an einer Rauchgasintoxikation. Diese Todesursache kann mit Rauchmeldern meist vermieden werden.