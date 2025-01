0059 – Brand einer Maschinenhalle

Unterschönbach – Am gestrigen Mittwoch (08.01.2025) kam es zu einem Brand in einer Maschinenhalle in Unterschönbach. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand der Halle informiert. Die Feuerwehr kontrollierte das Abbrennen der Halle sowie das Übergreifen auf die umstehenden Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten bis Donnerstagvormittag (09.01.2025) an. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu Brandursache übernommen.

0060 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Stadtbergen – Im Zeitraum von Freitag (20.12.2024) bis Dienstag (07.01.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Ulmer Landstraße. Der Unbekannte beschädigte dort eine Aluminiumtüre. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0061 – Polizei stoppt Fahrer mit erloschener Betriebserlaubnis

Donauwörth – Am gestrigen Mittwoch (08.01.2025) kontrollierte die Verkehrspolizei Donauwörth einen 18-jährigen Autofahrer in der Scheiplstraße. Das Auto hatte keine Betriebserlaubnis.

Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in seinem Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige das Auto mit Felgen, Radmuttern und einem höhenverstellbaren Fahrwerk nachgerüstet hatte. Dadurch war die Sicherheit des Autos nicht mehr gegeben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Den 18-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von rund 120 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.