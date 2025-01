FÜRTH / NEUSTADT AN DER AISCH. (18) Am frühen Mittwochmorgen (08.01.2025) versuchte sich eine 26-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle in Fürth zu entziehen. Die Frau, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, konnte in Neustadt an der Aisch gestoppt werden.



Gegen 00:30 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth einen in der Herrnstraße fahrenden VW Golf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Fahrerin des VW missachtete hierbei die Anhaltsignale, beschleunigte stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Südwesttangente in Richtung Neustadt an der Aisch.

Mehrere Streifenbesatzungen folgten dem flüchtenden Fahrzeug, welches zeitweise mit einer Geschwindigkeit von circa 180 km/h auf der Südwesttangente und im weiteren Verlauf auf der einspurigen B 8 fuhr, in einem gebührenden Sicherheitsabstand.

Gegen 00:45 Uhr gelang es mehreren Streifenwägen das Fahrzeug in Neustadt an der Aisch zu stoppen und die 26-jährige Fahrerin festzunehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Vor Ort durchgeführte Tests ergaben keine Hinweise darauf, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die 26-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold