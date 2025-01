Pressebericht der Polizeiinspektion Passau vom 02.01.2025:

NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Ein 86-jähriger Lenker eines Pkw VW fuhr am 01.01.2025 gegen 15:40 Uhr auf der Kreisstraße PA 11 von Neuburg am Inn kommend und wollte die bevorrechtigte Kreisstraße PA 7 auf Höhe Fürstdobl überqueren.

Dabei übersah er den von links kommenden Pkw Mercedes eines 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 86-jährige VW-Fahrer und dessen 87-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide kamen mit dem Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Auch der 62-jährige Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst barg diese von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 07.01.2025:

86-Jähriger erliegt schweren Verletzungen nach Verkehrsunfall

NEUBURG AM INN, LKR. Passau. Wie bereits berichtet, kam es am 01.01.2025 gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen PA 11 und PA 7. Der 86-jährige Fahrer eines VW wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, am 05.01.2025 erlag er diesen.

Die bisherigen Ermittlungen deuten weiterhin auf eine Vorfahrtsmissachtung seitens des 86-Jährigen.

