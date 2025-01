NÜRNBERG. (13) In der Nacht von Montag (06.01.2025) auf Dienstag (07.01.2025) schlug ein 35-jähriger Mann in Nürnberg auf drei geparkte Fahrzeuge ein. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte dadurch zwei Polizeibeamte. Der Mann musste letztendlich in eine Fachklinik für Psychiatrie eingewiesen werden.



Ein Anwohner teilte der Polizei kurz nach Mitternacht mit, dass eine männliche Person in der Schwanhardtstraße gerade gegen drei geparkte Fahrzeuge schlägt. Der Mann konnte durch die Polizeistreife noch an der Tatörtlichkeit angetroffen werden.

An einem der drei angegangenen Fahrzeuge stellten die Beamten Sachschaden in noch unbekannter Höhe fest.

Aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens sollte der Mann aus Eigensicherungsgründen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann so vehement, dass er durch vier Beamten zu Boden gebracht werden musste. Bei dem Widerstand verletzte sich ein Beamter (28) leicht am Bein. Bei dem Mann welcher mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand, fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung in der Hosentasche eine kleinere Menge Amphetamin auf.

Die Polizisten brachten den 35-Jährigen zur Dienststelle. In den Diensträumen der Polizeiinspektion-Ost, leistete der Tatverdächtige erneut erheblichen Widerstand und biss einer Beamtin (23) in den Oberschenkel. In der Haftzelle schlug der Mann mehrmals mit seinem Kopf gegen die Zellengitter und verletzte sich. Aufgrund seiner Kopfverletzung und der mutmaßlichen Mischintoxikation verbrachten die Beamten den Mann zur weiteren Behandlung und Überwachung in ein Krankenhaus und von dort in eine Fachklinik.

Die beiden geschädigten Beamte erlitten Schmerzen blieben aber weiterhin dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, welche ein Arzt durchführte. Im Anschluss wurde der Mann in einer Fachklinik untergebracht. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands- und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung ein.

