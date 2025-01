WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Kein oder nur geringer Sachschaden entstand bei einem Brand in Waldkraiburg am Freitag, 3. Januar 2025. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei geführt.

Am Freitagnachmittag (03.01.2025) wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldkraiburg, St. Erasmus, Pürten und Kraiburg, der Rettungsdienst und die Polizei gegen 14.15 Uhr zu einem Brand in der Traunreuter Straße in Waldkraiburg alarmiert. Dort war in einem Raum eines gewerblichen Betriebs ein Feuer ausgebrochen, dichter Rauch drang nach draußen. Die übrigen Räumlichkeiten blieben vom Feuer weitgehend verschont.

Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Einsatzort und hatten die Flammen bald unter Kontrolle und gelöscht. Weil sich die Räumlichkeiten des Gewerbebetriebs ohnehin in keinem guten Zustand befunden hatten, dürfte, wenn überhaupt, nur sehr geringer Sachschaden entstanden sein. Eine Person wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) die Untersuchungen zur Brandursache für die Kriminalpolizei. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.