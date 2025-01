18. Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 31.12.2024, gegen 02:15 Uhr, kam es im Bereich des Hauptbahnhofes im Zwischengeschoss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Hierbei wurden ein 22-jähriger Marokkaner sowie sein Begleiter, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm von einer Gruppe von mehreren Personen vor allem durch Fußtritte verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit. Die Polizei wurde verständigt und die beiden Verletzten durch den Rettungsdienst jeweils zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der heftigen Gewalteinwirkung wurde das Delikt durch die Staatsanwaltschaft München I schließlich als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. In der Folge wurden deshalb die kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 11 übernommen. Aufgrund der hierbei erlangten Erkenntnisse konnten nun im Laufe des Donnerstags, 02.01.2025, zwei Tatverdächtige (jeweils 20 Jahre alt und mit Wohnsitz in München) festgenommen werden. Gegenstand der Ermittlungen bleiben die weiteren Tatumstände sowie weitere beteiligte Personen.

Zeugenaufruf:

Wer hat um den genannten Tatzeitpunkt herum Beobachtungen machen können, die den Tatablauf betreffen oder auch Hinweise auf die beteiligten Personen ergeben?

Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

19. Gabelstapler beschädigt Mariensäule – Altstadt

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 06:40 Uhr, war ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Gabelstaplers damit beschäftigt Marktbuden abzubauen. Hierbei stieß er mit den Gabeln des Staplers gegen das Mauerwerk der Mariensäule. Dadurch wurde diese beschädigt.

Anschließend verständigte der 57-Jährige die Polizei, welche den Unfall aufnahm und die Stadt München in Kenntnis setzte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

20. Einbruch in Ladengeschäft – Waldtrudering

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 08.30 Uhr, stellte eine 47-jährige Angestellte eines Ladengeschäftes in Waldtrudering fest, dass in diese eingebrochen wurde. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Hintertür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Es wurde daraufhin ein Tresor und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Anschluss konnte der oder die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 31.12.2024, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 02.01.2025, 08:30 Uhr, im Bereich der Wasserburger Landstraße, Jagdhornstraße und Wachtlweg (Waldtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

21. Einbruch in Kiosk – Bogenhausen

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 02:00 Uhr, kam es in einem Kiosk in Bogenhausen zu einer Alarmauslösung. Die zuständige Sicherheitsfirma informierte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Sofort begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein. Er entwendete eine Kasse mit unbekanntem Inhalt.

Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnamen führten bislang nicht zum Erfolg.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt; zwei verschieden farbige Turnschuhe, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Jacke, grüne Cargohose und schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prinzregentenstraße, Richard-Strauss-Straße und Einsteinstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

22. Schmierschriften – Riem und Obergiesing

Am Mittwoch, 01.01.2025, wurden in den Nachmittagsstunden Schmierschriften in Grünanlagen durch Passanten festgestellt und der Polizei gemeldet.

Fall 1:

In einer Grünanlage in Riem wurden durch ein oder mehrere unbekannte Täter an einer Betonmauer mehrere Schmierschriften mit rechtsextremem Inhalt angebracht.

Fall 2:

In einer Grünanlage in Obergiesing wurden durch ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Schmierschriften auf dem asphaltierten Boden ebenfalls mit rechtsextremem Inhalt verursacht.

In beiden Fällen wurde die Stadt München mit der Entfernung der Schriften beauftragt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzrelevante Delikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Riemer Parks und des Weißenseeparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

23. Brandfall – Berg am Laim

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim informiert.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich die Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits vor dem Anwesen im Freien.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München, die sich in einer Nachbarwohnung befand, erlitt durch den herausströmenden Rauch eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der betroffenen Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf mehrere zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

24. Brandfall – Ramersdorf

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 19:30 Uhr, alarmierte ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München die Feuerwehr, da in seiner Wohnung ein Sofa in Brand geraten war. Im Zuge dessen wurde die Einsatzzentrale der Polizei München ebenfalls verständigt. Sofort wurde eine Streife zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der 66-Jährige bereits außerhalb seiner Wohnung.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der 66-jährige Wohnungsinhaber wurde nach Raucheinatmung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

25. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Einbruchdiebstahl – Milbertshofen

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 08.12.2023, 18:30 Uhr, bis Montag, 11.12.2023, 07:00 Uhr, wurde in einem Bürogebäude in Milbertshofen eingebrochen. Der unbekannte Täter war gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten gelangt. Der Täter entwendete mehrere elektronische Geräte und entfernte sich anschließend auf unbekannte Art und Weise vom Tatort.

Im Zuge der umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei konnten DNA-Spuren am Tatort gesichert werden. Aufgrund der gesicherten Spuren konnte mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes ein 31-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Diesbezüglich führ das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) die weiteren Ermittlungen.