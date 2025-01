BAMBERG. Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der Luitpoldstraße in Bamberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Die 34-jährige Fahrerin eines Skodas kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem vor ihr fahrenden Radfahrer, der daraufhin auf den Gehweg geschleudert wurde.

Nach dem Unfall hielt die Verursacherin zunächst an und stieg aus ihrem Fahrzeug, setzte dann jedoch ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Mehrere Ersthelfer eilten dem schwerverletzten 65-Jährigen zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst sowie die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 65-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr, sein Zustand ist inzwischen stabil. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Beamte der Polizei Bamberg-Stadt machten die Unfallverursacherin kurze Zeit später ausfindig und beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ihren Führerschein. Zudem wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme unterstützte.

Die Unfallverursacherin muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 bei der Bamberger Polizei zu melden.