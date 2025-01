REGENSBURG. In der Silvesternacht kam es zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Regensburger Innenstadt. Dem Täter gelang die Flucht mit einer Tatbeute im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar, gegen 00.15 Uhr, verschaffte sich ein bisher noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einzelhandelsgeschäft in der Maximilianstraße in Regensburg. Der Unbekannte entwendete drei Jacken aus dem Laden und flüchtete mit diesen vom Tatort. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der mutmaßliche Täter verlor auf seiner Flucht jedoch nicht nur eine der drei zuvor entwendeten Jacken, sondern auch weitere persönliche Gegenstände in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Im Laufe des Vormittages konnte dann eine Tragetasche auf einer Parkbank in der Ostenallee aufgefunden werden, deren Inhalt augenscheinlich dem Einbruch zugeordnet werden kann.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spuren vor Ort gesichert und such nun nach Zeugen des Vorfalls.

Personen, die in der Silvesternacht in der Nähe der Maximilianstraße, sowie im Bereich der Landshuter Straße und der Ostenallee, Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.