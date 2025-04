WEIßENBURG I.BAY.. (357) Am frühen Montagmorgen (07.04.2025) brach in einer Maschinenhalle in Weißenburg ein Feuer aus. Bei dem Großbrand entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.



Gegen 05:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über Rauch aus einem Gebäude in der Gunzenahausener Straße ein. Erste Einsatzkräfte vor Ort stellten ein ausgedehntes Feuer in einer Maschinenhalle fest. Mehrere umliegende Freiwillige Feuerwehren begannen kurz darauf mit der Brandbekämpfung. Auf Grund der massiven Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Kriminalpolzei Ansbach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einer Maschine das Feuer ausgelöst hat. Der entstandene Saschschaden liegt im Bereich von über einer Million Euro.



Erstellt durch: Marc Siegl