OBERBAYERN SÜD. Im ersten Quartal des Jahres 2025 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wiederholt zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen. In einigen Fällen hatten die Täter Erfolg und erbeuteten hohe Summen Bargeld bzw. Wertgegenstände. Erfreulicherweise gelang es, in Zusammenarbeit mit den potentiellen Opfern und Vertretern der Banken, die Vollendung von Betrugstaten zu verhindern sowie Abholer festzunehmen.

Im Zeitraum von Januar bis März dieses Jahres erreichten viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erneut eine Vielzahl an betrügerischen Anrufen. Bei dem sogenannten „Schockanruf“ wird den potentiellen Opfern am Telefon von mehreren unbekannten Betrügern der Eindruck vermittelt, dass es sich bei den Anrufern um einen Rechtsanwalt, einen Polizeibeamten und einen Staatsanwalt handeln würde. Dabei geben die Unbekannten an, dass ein naher Angehöriger des Angerufenen auf Grund eines verschuldeten schweren Verkehrsunfalls festgenommen wurde und die Bezahlung einer Kaution für dessen Freilassung nötig sei.

In einer anderen Masche spiegelt ein „falscher Polizeibeamter“ dem Angerufenen vor, dass in dessen Nachbarschaft eingebrochen wurde. Der „falsche Polizeibeamte“ überzeugt seine Opfer im weiteren Verlauf, an deren Wohnadresse aufbewahrtes Bargeld sowie Wertgegenstände zur Sicherung an einen Abholer zu übergeben. Der spätere Abholer wird als Polizeibeamter, Staatsanwalt, Gerichtsvollzieher oder ähnliche Amtsperson angekündigt.

Insbesondere ältere Menschen übergeben dabei regelmäßig liebgewonnene Schmuckgegenstände oder erspartes Vermögen in Form von Bargeld an die Betrüger. Erst im Nachhinein erfährt die Polizei durch die Geschädigten oder einer Vertrauensperson von der perfiden Tat. Erst letzten Freitag, 4. April 2025, übergab eine 75-Jährige nach mehreren Schockanrufen im Bereich Mühldorf 60.000 Euro Bargeld an eine unbekannte Abholerin.

Für das erste Quartal registrierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd 18 Fälle, bei denen die Täter Erfolg hatten und Bargeld bzw. Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 1.000.000 Euro ausgehändigt wurden. Einige Male konnte die Vollendung dieses perfiden Betrugs mit Hilfe der potentiellen Opfer, bzw. wie am 3. April 2025 in Altenmarkt geschehen, dank der guten Zusammenarbeit mit den Vertretern der Banken, verhindert werden. Dabei gelang es der Polizei auch in einzelnen Fällen Abholer festzunehmen.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums übernahm die Ermittlungen in allen Fällen. Weil damit zu rechnen ist, dass Betrüger auch weiterhin versuchen werden, auch im südlichen Oberbayern Beute zu machen, warnt die Kriminalpolizei und gibt Verhaltenstipps: