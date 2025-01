FÜRTH. (6) Am späten Neujahrsabend (01.01.2025) schoss ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe auf Fahrausweisprüfer der VAG am U-Bahnhof Stadtgrenze. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Die vier Fahrausweisprüfer kontrollierten gegen 21:20 Uhr einen Fahrgast in der U1 Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe. Weil der Mann keine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte, stiegen die Kontrolleure am nächsten U-Bahnhof Stadtgrenze aus, um hier seine Identität festzustellen. Hierauf reagierte der Mann aggressiv und begann, die Kontrolleure am Bahnsteig zunächst verbal zu bedrohen. Kurz darauf zog er eine Schusswaffe und feuerte mehrfach in Richtung zweier Fahrausweisprüfer. Beide VAG-Mitarbeiter (32, 47) wurden hierbei von Geschossen getroffen, einer von Ihnen erlitt Verletzungen unter anderem im Gesicht. Der bislang unbekannte Täter ergriff im Anschluss die Flucht.

Auf Grund aufgefundener Geschosse gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Luftdruckpistole gehandelt haben muss.

Personenbeschreibung:

etwa 35 Jahre alt; etwa 1,80m groß; schlank; langer, heller Bart; helle Haare; trug eine beige Hose, Kapuzenjacke und eine schwarze Mütze; trug möglicherweise zumindest zeitweise ein Holster im Bauchbereich; hatte ein auffällig schlechtes Gebiss

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung eingeleitet. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst mitbekommen haben aber auch insbesondere solche, die Angaben zu der oben beschriebenen Person machen können oder eine solche zuvor in der U-Bahn oder nach der Tat auf der Flucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl