GÖSSWEINSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, beschmierten Unbekannte das Wartehäuschen der Bushaltestelle Wichsenstein an der Kreisstraße FO 37.

Unbekannte brachten in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf der Außenseite sowie mehrere rechtsmotivierte Schriftzüge im Inneren des Wartehäuschens an. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder verdächtige Personen in diesem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.