IRSCHENBERG, LKR. MIESBACH. Am Dienstag, 31. Dezember 2024, kam es zu einem tragischen Unglück auf der Autobahn A8 bei dem sich ein 73-Jähriger tödliche Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim geführt.

Am 31.12.2024, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Beamter des Landeskriminalamtes, welcher privat auf der A 8 in Richtung München fuhr, einen Verkehrsunfall am Irschenberg.

Er beobachtete einen Pkw mit Münchner Zulassung, welcher zunächst alleinbeteiligt am Seitenstreifen anhielt und dann rückwärts über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke rollte. Hierbei geriet er mit dem Kopf zwischen Mittelleitplanke und Fahrzeug. Die näheren Umstände des Unfallhergangs sind noch unklar.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 73-jährige Slowene noch an der Unfallstelle. Durch die Einsatzkräfte konnte die Unfallstelle so abgesichert werden, dass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

Seit 21:50 Uhr ist die Fahrbahn wieder komplett für den Verkehr freigegeben.