MAROLDSWEISACH, LKR. HASSBERGE. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Brand von Müllcontainern an einer Schule gekommen. Die Flammen griffen dabei teils auch auf die Fassade der Grundschule über. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt.

Aufmerksame Zeugen entdeckten am frühen Dienstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, den Brand in der Schulstraße und verständigten umgehend die Feuerwehr. Drei Müllcontainer standen in Brand und Flammen hatten teils bereits auf die angrenzende Fassade der Grundschule übergegriffen. Die örtliche Feuerwehr war umgehend vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem sechsstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe hat die Kripo Schweinfurt übernommen. Bereits am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, hatte ein Mülleimer am Friedhof in der Herrenstraße gebrannt. Auch hier ist die Ursache noch unklar. Die Polizei ermittelt, prüft etwaige Zusammenhänge und bittet auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Beobachtungen zu den Brandgeschehen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.