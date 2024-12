Am Montag, den 30. Dezember 2024, hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Zentralen Ergänzungsdienste Regensburg geladen. In Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Justiz, Geistlichkeit sowie den Leitern der Oberpfälzer Polizeidienststellen verabschiedete Polizeipräsident Thomas Schöniger den Ersten Polizeihauptkommissar Albert Schäffer, im Rahmen eines feierlichen Aktes, in den wohlverdienten Ruhestand.

In seiner über 40-jährigen Dienstzeit war Schäffer in verschiedenen Positionen im Bereich der geschlossenen Einheiten eingesetzt und hatte sich hier einen tiefgreifenden Erfahrungsschatz aneignen können. Schäffer war damit geradezu prädestiniert für die Stelle des Leiters der Zentralen Ergänzungsdienste Regensburg. Schöniger bedankte sich für die vorbildliche Zusammenarbeit und die geleisteten Dienste. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte er dem künftigen Pensionär eine sorgenfreie Zeit und vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Der Polizeipräsident erläuterte in seiner Festrede auch den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Zentralen Einsatzdienste, deren Zuständigkeitsbereich die Stadt und den Landkreis Regensburg, sowie die beiden Landkreise Neumarkt i.d.Opf. und Cham umfasst. Der Einsatzzug Regensburg ist eine geschlossene Einheit, welche vorrangig als Unterstützungsdienststelle unter anderem bei Großlangen, wie Fußballeinsätzen oder Demonstrationen, die nicht alleine durch die jeweiligen Inspektionen zu bewältigen sind, zur Verfügung steht.

Im weiteren Verlauf des Festaktes wurde Polizeihauptkommissar Matthias Gröger in sein neues Amt eingeführt. Gröger übernimmt dieses bis auf Weiteres im Rahmen des Personalauswahl und -entwicklungsverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene. Für sein neues Amt wünschte Schöniger Gröger viel Erfolg und alles Gute.

Werdegang EPHK Schäffer

1983 Einstellung im mittleren Polizeivollzugsdienst

1983 - 1988 Ausbildung mit anschließender Einsatzstufe in Wackersdorf

1988 – 1991 PP München, PD ZD, ZD 1

1991 – 1993 Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

1993 – 1999 PP München, PD ZD, ZD 2

1999 – 2008 PP München, PD ZD, ZD 1, Zugführer

2008 – 2009 PP Niederbayern/Oberpfalz, Leiter Einsatzzug Straubing

2009 – 2017 PP Niederbayern, Leiter OED Straubing

2017 – 2024 PP Oberpfalz, Leiter ZED Regensburg

Werdegang PHK Gröger

09/2011 - 08/2012 Einstellung im mittleren Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg; Ausbildung über 1 Jahr mit anschließender Kündigung

09/2012 - 08/2015 Direkteinstieg in den gehobenen Dienst; Studium an der FH in Sulzbach-Rosenberg

08/2015 - 02/2019 Funktion als SB 3. QE und stellv. DGL bei der PI Regensburg Süd

03/2019 - 04/2020 Sichtungsphase in der Einsatzzentrale Oberpfalz; Verwendung als SEZ

05/2020 - 10/2020 Förderphase I beim PP Oberpfalz, SG E2

11/2020 - 04/2021 Förderphase II bei der KPI Regensburg im Sachbereich Einsatz

05/2021 - 11/2021 Förderphase III bei der PI Amberg, Verwendung als DGL

12/2021 – 06/2022 Führungsbewährung bei der PI Regensburg Nord (1 Monat Übergabephase – 6 Monate Leitung)

07/2022 – 10/2023 Mitarbeiter im Sachbereich Einsatz der PI Regensburg Süd

11/2023 – 12/2023 Leiter der EG Mehrfach-/Intensivtäter bei der PI Regensburg Süd

01/2024 – 12/2024 Pressesprecher und Sachbearbeiter im Präsidialbüro des PP Oberpfalz