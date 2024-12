NÜRNBERG. (1311) Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte verunfallte in der Nacht auf Samstag (28.12.2024) bei einer Einsatzfahrt. Der Streifenwagen kam auf dem Dach zum Liegen, verletzt wurde niemand.



Die Streifenbesatzung wurde gegen 02:10 Uhr zu einer laufenden Reanimation in der Innenstadt gerufen. Bei der Einsatzfahrt von der Bahnhofstraße kommend geriet der Streifenwagen im Bereich der Kreuzung zum Bahnhofsplatz auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, stieß seitlich mit dem Bordstein zusammen und überschlug sich. Der BMW blieb auf dem Dach liegen.

Die beiden Beamten konnten das verunfallte Fahrzeug unverletzt verlassen. Am Streifenwagen sowie an einer Straßenlaterne entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von mehreren Zehntausend Euro.



Erstellt durch: Marc Siegl