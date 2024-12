MITTELFRANKEN. (1304) Seit Mittwochnachmittag (25.12.2024) ist ein 84-jähriger Mann aus einem Seniorenheim in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 84-Jährige verließ gegen 13:30 Uhr seine Wohnung in einem Seniorenheim in der Sigmund-Faber-Straße in Hersbruck und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden und dringend ärztliche Hilfe benötigen. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass der Vermisste in Hersbruck einen Zug in unbekannte Richtung bestieg.

Der 84-Jährige wird wie folgt beschrieben:

circa 165 cm groß, kräftige Statur, kurze grau-melierte Haare, Stirnglatze, trägt Hörgeräte und ist vermutlich mit einer orangefarbenen Warnweste bekleidet. Zudem führt der Vermisste einen Rollator mit sich.

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 63-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf 110, die Polizeiinspektion Hersbruck sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold