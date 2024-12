FELDKIRCHEN-WESTERHAM, LKR. ROSENHEIM. Bereits am 25. November 2024 war es in Feldkirchen-Westerham zu einem großen Brand an einer Lagerhalle gekommen. Personen waren nicht zu Schaden gekommen. Der entstandene Sachschaden aber geht nach derzeitigem Ermittlungsstand in den hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandermittler der Kripo Rosenheim gehen von Brandstiftung als Ursache aus und suchen nun nach einem wichtigen Zeugen.

Am frühen Montagmorgen (25. November 2024), gegen 2.40 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein Brand an einer Lagerhalle in Feldkirchen-Westerham gemeldet.

Die umliegenden Feuerwehren waren stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Sieben Bewohner aber mussten evakuiert werden, da deren Wohnungen dem Feuer zum Opfer fielen.

Bei einer erneuten Brandmeldung am 26. November am gleichen Brandort konnte schnell eruiert werden, dass ein Wiederaufflammen ursächlich war. Eine absichtliche Brandlegung konnte hier ausgeschlossen werden, neuer Sachschaden war nicht entstanden.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim suchen jetzt einen wichtigen Zeugen der Tat. In der Brandnacht war eine männliche Person ab 01.26 Uhr aus Richtung der Brandörtlichkeit die Leißstraße entlang gegangen und hatte in den folgenden dreißig Minuten diese Strecke mehrfach passiert. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Person etwas von der Tat mitbekommen haben könnte, was für die Ermittler von Bedeutung sein könnte.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim suchen dringend nach diesem Zeugen und bitten diesen, sich unter der Telefonnummer 08031 / 2000 zu melden oder aber andere Personen, Hinweise zur gesuchten Person zu geben.