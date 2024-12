GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Zwei bislang unbekannte, bewaffnete Täter hatten am Samstagabend, 21. Dezember 2024, zwei Angestellte eines Getränkemarktes bedroht und versucht, Bargeld zu entwenden. Nachdem es den Tätern jedoch nicht gelang, Bargeld oder andere Waren zu erbeuten, flüchteten sie schließlich unerkannt. Die beiden Angestellten erlitten einen leichten Schock, blieben ansonsten jedoch unverletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zu dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend (21. Dezember 2024), um kurz vor 21.00 Uhr, hatten zwei unbekannte Täter einen Getränkemarkt in der Banater Straße in Geretsried betreten und die beiden Angestellten mit einer Handfeuerwaffe bedroht. Im weiteren Verlauf griff einer der Täter einen der Angestellten körperlich an, wodurch dieser jedoch nicht verletzt wurde.



Aufgrund der Gegenwehr der Getränkemarkt-Mitarbeiter gelang es den beiden Tätern letztendlich nicht, Bargeld oder andere Waren zu erbeuten. Sie flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten erlitten im Zuge des Überfalls einen leichten Schock.

Die beiden Täter konnten durch Zeugen folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

ca. 175-180 cm groß

dunklerer Teint

sprachen gebrochen Deutsch

trugen schwarze Kleidung, Sturmhauben, Sonnenbrillen und Handschuhe

einer der Täter war mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Geretsried und umliegender Dienststellen der Landespolizei beteiligten. Die dabei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch bislang erfolglos.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die ersten Ermittlungen.



Hierbei wird auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstagabend (21. Dezember 2024) um kurz vor 21:00 Uhr im Nahbereich der Banater Straße in Geretsried Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Täter geben?

Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.