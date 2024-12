ANTDORF, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2024 wurde in einer Bankfiliale durch unbekannte Täter ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld in Höhe eines niedrigeren sechsstelligen Eurobetrags entwendet. Zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Freitag (20. Dezember 2024), zwischen 3.00 und 4.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale im Schleierweg in Antdorf ein. In den dortigen Räumlichkeiten öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld im niedrigeren sechsstelligen Eurobereich. Hinweise zur Anzahl der Täter sowie zur Flucht liegen derzeit nicht vor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch die Tat keinerlei Personen verletzt.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zu diesem Fall. Unterstützt vom Fachkommissariat für Spurensicherung übernimmt nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weitere Sachbearbeitung.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können:

Wem sind in der Nacht auf Freitag (20. Dezember 2024) zwischen 3.00 und 4.00 Uhr im Bereich des Schleierweg in Antdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Möglicherweise steht die Tat in Verbindung mit einem Vorfall eine Nacht zuvor in Habach. Hier wurde in der Nacht von 18. auf 19. Dezember 2024 in das dortige Rathaus ohne Stehlschaden eingebrochen. Wer hat hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.