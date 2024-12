2008. Einbrüche in Verkaufsstände eines Weihnachtsmarktes – Pasing

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 05:00 Uhr, konnte eine Passantin drei Personen dabei beobachten, wie diese mehrere Buden auf dem versperrten Weihnachtsmarkt aufbrachen. Als die drei Täter die Passantin bemerkten, flüchteten diese. Eine Person flüchtete in Richtung Schererstraße die zwei anderen Täter flüchteten in Richtung Bäckerstraße.

Aufgrund der Mitteilung der Passantin fahndeten mehrere Streifen der Münchner Polizei im Bereich des Schererplatzes nach den Tätern. Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Von den Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere aufgebrochene Stände des Weihnachtsmarktes festgestellt werden. Durch Feuerwehr München wurden die Stände verschalt.

Die Münchner Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die Passantin konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Alle Täter waren männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, jugendliches Erscheinungsbild; trugen dunkle Oberbekleidung sowie dunkle Wollmützen



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schererplatz, Schererstraße und Bäckerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2009. Tödlicher Verkehrsunfall – Neuried

Am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 19:20 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße in Neuried.

Ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg fuhr mit einem VW Pkw zum Unfallzeitpunkt auf der Kreisstraße von Gauting in Richtung Neuried. Aus bislang ungeklärten Gründen kam dieser ca. 80 Meter nach einer leichten Linkskurve auf gerader Strecke ohne Fremdverschulden nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Alleebaum. Dabei wurde der 59-Jährige tödlich verletzt.

Ersthelfer, sowie eintreffende Polizeibeamte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. 59-Jährige verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße M4 musste während der Unfallaufnahme bis ca. 22:15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, daher kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter herangezogen.

2010. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller; eine Person schwer verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Nymphenburger Straße stadteinwärts und bog an der Kreuzung zur Hedwigstraße nach links in diese ab.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorroller auf der Nymphenburger Straße stadtauswärts.

Beim Abbiegevorgang des 50-Jährigen musste der 26-Jährige stark abbremsen und kam dadurch zu Sturz. Der Motorroller-Fahrer wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen des Sturzes schlitterte der Motorroller gegen den Pkw des 50-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2011. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Schwanthaler Höhe

Am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Auseinandersetzung einer Wohnung verständigt. Hierbei hatte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München eine 67-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz in München im Rahmen eines Streits körperlich angegangen und mit einem Messer bedroht. Die 67-Jährige verließ daraufhin ungehindert die Wohnung und begab sich zu einem Nachbar und verständigte den Polizeinotruf 110. Die 67-Jährige wurde nicht verletzt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzort geschickt. Der 30-Jährige konnte durch Polizeibeamte in der Wohnung angetroffen werden. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der 30-Jährige wurde u.a. wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 24 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2012. Einbruch in Wohnhaus – Untermenzing

Am Donnerstag, 19.12.2024, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Wohnobjekt in Untermenzing.

Die Wohnung wurde nach Diebesgut durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eduard-Schwartz-Straße, Krautheimstraße und Allacher Straße (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2013. Einbruch in Wohnung – Au

Am Donnerstag, 19.12.2024, im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr bis 16:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und diverse Gegenstände unter anderem Kleidung. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Entenbachstraße, Falkenstraße, Taubenstraße und Dollmannstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2014. Aktueller Ermittlungsstand zum Auffinden einer verletzten Person – Giesing

-siehe Medieninformationen vom 17.12.2024, Nr. 1995

-siehe Medieninformation vom 19.12.2024, Nr. 2006

Wie bereits berichtet, entdeckten Passanten am Dienstag, 17.12.2024, gegen 07:35 Uhr, in einer Grünanlage im Bereich der Hochkalterstraße und Gufidauner Straße in Giesing eine verletzte Person in einem Gebüsch. Bei dieser aufgefundenen Person handelte es sich um einen 63-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 11 in enger Zusammenarbeit mit der Münchner Staatsanwaltschaft übernommen und intensiv geführt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ergaben sich Zweifel an dem vom 63-Jährigen geschilderten Tatablauf. Es liegen Anhaltspunkte vor, aufgrund derer eine Selbstbeibringung der Verletzungen in Betracht zu ziehen ist.

Mittlerweile haben sich ergänzende Anhaltspunkte in den weiteren Ermittlungen ergeben. Dies führte nun dazu, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat gegen den 63-Jährigen eingeleitet wurde.