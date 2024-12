INGOLSTADT UND LENTING, LKRS. EICHSTÄTT.Unbekannten Einbrechern gelang es, unerkannt in jeweils ein Wohnhaus in Ingolstadt und Lenting einzudringen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Im Zeitraum zwischen dem 15.12. und dem 19.12. nutzten die Einbrecher die Urlaubsabwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Weicheringer Straße in Ingolstadt aus. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Küchenfenster gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr nutzten Unbekannte, um am gestrigen Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Lortzingstraße in Lenting einzubrechen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster drangen die Täter in das Gebäude ein. In mehreren Zimmern wurden Schränke durchwühlt und dabei Bargeld, Schmuck und Münzen von noch unbekanntem Wert gestohlen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Ermittler der Kripo bitten eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.