2826 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (19.12.2024) kam es auf dem Königsplatz zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.40 Uhr geriet eine Gruppe von drei Männern mit zwei 27- bzw. 47-Jährigen auf dem Königsplatz in einen Streit. Schließlich ging das Trio auf die Beiden los. Dabei verletzte ein Mann den 47-Jährigen offenbar mit einem Messer am Hals. Anschließend flüchtete das Trio. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte kein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen nach den drei Tätern sowie zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Augsburg Telefonnummer 0821/323-3821 zu wenden.

2827 - Geschwindigkeitsüberwachung der VPI Augsburg

Augsburg – In der vergangenen Woche führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Geschwindigkeitsüberwachung mit dem sogenannten Enforcement Trailer in der Inninger Straße durch.

Von insgesamt rund 61.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 600 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs. So müssen knapp 90 Verkehrsteilnehmer mit einer Bußgeldanzeige rechnen und acht von ihnen mit einem Fahrverbot.

Ein Verkehrsteilnehmer erreichte den traurigen Höchstwert von 116 km/h bei erlaubten 50 km/h. Er fuhr somit 66 km/h schneller als dort zulässig und muss nun u.a. mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten stellt seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen dar. Aus diesem Grund appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten.

2828 – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Donnerstag (19.12.2024), in der Zeit von 19.53 Uhr bis 20.11 Uhr stießen im Kreuzungsbereich der Amagasaki-Allee und der Blücherstraße zwei Autos zusammen. Beiden fuhren in die Kreuzung ein, da sie offenbar ihrer Wahrnehmung nach Grünlicht hatten.

Der Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2829 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Innenstadt - Am Donnerstag (19.12.2024) ereignete sich ein sogenannter Trickdiebstahl in der Burgkmairstraße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen Rucksack aus einem Auto.

Gegen 11.50 Uhr wurde ein 33-Jähriger angesprochen, als er nach einem Bankbesuch gerade in sein Auto stieg. Einer der bislang unbekannten Täter behauptete, dass vor dem Auto des 33-Jährigen Geld liegen würde. Infolgedessen stieg dieser aus und sammelte das Geld ein, in der Annahme, dass es sein Geld sei.

In der Zwischenzeit entwendete ein weiterer bislang unbekannter Täter den Rucksack aus dem Auto des 33-Jährigen. Die unbekannten Täter fuhren mit einem schwarzen Geländewagen davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls gegen die Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise zu den Tätern, aber auch dem schwarzen Geländewagen. Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei rät daher zu erhöhter Vorsicht beim Abholen von Geld in Bankfilialen. Die erhaltenen Geldsummen sollen möglichst vertraulich übergeben und die genauen Aufbewahrungsorte für Dritte nicht erkennbar gewählt werden:

Heben Sie, wenn möglich, keine großen Bargeldsummen auf einmal am Bankschalter ab

Versuchen Sie bei der Aushändigung und beim Verstauen des Geldes möglichst keine Blicke Dritter zuzulassen

Erfragen Sie beim Schalterpersonal Rückzugsmöglichkeiten in der Filiale, um das Geld ohne Blicke Dritter verstauen zu können

Wählen Sie zum Verstauen möglichst schwer erreichbare Orte, nutzen Sie daher lieber Innentaschen der Kleidung statt Handtaschen und Rucksäcke, die leicht gestohlen oder entrissen werden können

Teilen Sie bei einem größeren Geldbetrag die Summe auf und verstauen sie das Geld an verschiedenen Orten

Schauen Sie sich nach Personen um, die den Eindruck erwecken, dass sie Sie beobachten

2830 – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Innenstadt – In der Nacht von Donnerstag (19.12.2024) auf Freitag (20.12.2024) besprühten eine 18-Jährige und eine 25-Jährige Teile einer Brücke am Bahnhof in Oberhausen mit Farbe.

Gegen 01.00 Uhr beobachteten Passanten die beiden Frauen bei der Sachbeschädigung und alarmierten die Polizei. Polizeibeamte nahmen die beiden Frauen noch an der Tatörtlichkeit fest.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen die 18- und 25-Jährige.

2831 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Innenstadt – Am Donnerstag (19.12.2024) verletzte ein 33-jähriger Mann in der Straßenbahn am Fischerplatz eine 32-Jährige Passantin. Zudem griff der Mann einen Polizisten tätlich an.

Gegen 16.30 Uhr wollte die Passantin, zusammen mit ihrer Mutter, aus der Straßenbahn aussteigen. Der 33-Jährige versperrte den Ausgang. Auf Ansprache reagierte der 33-Jährige nicht, weshalb sich die Passantin an ihm vorbeischob. Daraufhin schubste der 33-Jährige die Passantin, diese stürzte. Die Passantin wurde dabei leicht verletzt.

In der Straßenbahn befand sich privat ein Polizeibeamter. Dieser versetzte sich in den Dienst, alarmierte die Polizei und schritt ein. Dabei wurde der Polizeibeamte durch den 33-Jährigen tätlich angegriffen. Der Polizeibeamten blieb jedoch unverletzt.

Die alarmierten Polizeibeamten führten anschließend bei dem offensichtlich alkoholisierten 33-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Nötigung gegen den 33-jährigen Mann.