INGOLSTADT. Eine schöne Geste in der Adventszeit: Beim traditionellen Adventsgottesdienst des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am 2. Dezember kam eine Kollekte von 777 Euro zusammen. Am Mittwoch, den 18. Dezember, wurde der Betrag an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Ingolstadt übergeben, der seit Februar 2024 das Café NeuHaus in der Schrannenstraße betreibt.

Das Café NeuHaus ist ein niederschwelliges Angebot für Frauen in prekären Lebenssituationen. Es richtet sich vor allem an wohnungslose Frauen und an Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Hier finden Betroffene nicht nur eine warme Mahlzeit und einen sicheren Ort, sondern auch ein offenes Ohr und professionelle Unterstützung, um ihre Lebenssituation zu verbessern.

Zur Übergabe der Spende kamen Geschäftsführerin Judit Bauer und die Vorsitzende Ursula Schmidt ins Polizeipräsidium an der Esplanade. Polizeipräsident Günther Gietl betonte die Bedeutung des Engagements: „Uns liegt es am Herzen, im Rahmen des Adventsgottesdienstes soziale Projekte in der Region zu unterstützen, die Menschen in Not ganz konkret helfen.“ Der Adventsgottesdienst sei ein wichtiger Moment der Gemeinschaft, bei dem auch die Unterstützung für karitative Zwecke nicht zu kurz komme.

Das Café NeuHaus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in schwierigen Lagen zu begleiten. Die Spende des Polizeipräsidiums trägt dazu bei, dass diese wichtige Arbeit auch weiterhin geleistet werden kann.