CHAM. Am 5. Dezember fand der Jahresabschlussgottesdienst des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Klosterkirche Maria Hilf in Cham statt. Mit einer Kollekte sammelten die Polizisten für den Kreisjugendfeuerwehrverband Cham.

Unter dem Motto: „Mach’s wie Gott werde Mensch!“, fand Anfang Dezember der Jahresabschlussgottesdienst des Polizeipräsidiums Oberpfalz statt. Die ökumenische Messe wurde durch Polizeiseelsorger Karl-Dieter Schmidt und Polizeiseelsorgerin Dorothea Jüngst mit Angehörigen des Polizeipräsidiums Oberpfalz gefeiert. Polizeipräsident Thomas Schöniger bedankte sich im Rahmen des Gottesdienstes bei den Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit und das Engagement in den vergangenen Monaten. Wie jedes Jahr entschied man sich, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Bei dieser Kollekte konnte ein Betrag von 400 € gesammelt werden, welcher am 12. Dezember auf Vorschlag der Polizeiinspektion Cham an die Kreisjugendfeuerwehr in Cham übergeben wurde.