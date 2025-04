539. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Neubiberg

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 14:35 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, BMW, die Alte Landstraße in Fahrtrichtung Neuperlach Süd entlang. An der Einmündung zur Äußeren Hauptstraße bog er nach rechts in diese ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW, die Äußere Hauptstraße in Fahrtrichtung Ottobrunn entlang.

Mit im Pkw des 55-Jährigen befand sich eine 42-jährige Mitfahrerin sowie ein 6-jähriges Kind (beide ebenfalls mit Wohnsitz in München).

Nach dem Abbiegevorgang geriet der 21-Jährige mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit der rechten Fahrzeugfront mit der Front des entgegenkommenden VW.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 21-Jährige als auch der 55-Jährige mit seinen Insassen verletzt. Alle Beteiligten sind zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser gebracht worden.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Äußere Hauptstraße für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

540. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 20:50 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Seat, die Tübinger Straße in Richtung Landaubogen entlang. Mit im Fahrzeug befand sich eine 25-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 29-Jährige mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dort befindlichen Randstein. Im Anschluss geriet das Fahrzeug nach rechts und touchierte einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw, Opel. Durch den Zusammenstoß kippte der Pkw des 29-Jährigen auf die Beifahrerseite und kam so zum Liegen.

Der 29-Jährige wurde verletzt, bedurfte jedoch keiner medizinischen Behandlung vor Ort. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden Pkw wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Tübinger Straße in süd-östlicher Richtung für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

541. Pkw-Fahrerin entzieht sich Verkehrskontrolle – Sendling

Am Samstag, 05.04.2025, gegen 18:40 Uhr, sollte eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Smart, in der Plinganserstraße im fließenden Verkehr durch die Münchner Polizei aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit im Fahrzeug befand sich ein 8-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung mit Anhaltekelle und Blaulicht hielt sie schließlich an. Während der durchgeführten Kontrolle fuhr die 52-Jährige plötzlich wieder an und flüchtete die Plinganserstraße stadtauswärts. Dabei überfuhr sie mindestens eine rot zeigende Ampel.

Während der Flucht kam es zur Gefährdung eines 40-jährigen Verkehrsteilnehmers.

An der Kreuzung zur Zechstraße musste die 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten, wodurch sie hier eingeholt und erneut kontrolliert werden konnte. Dabei biss sie im Fahrzeug sitzend einem der Polizeibeamten in den Oberarm.

Bei der anschließenden Festnahme mit Unterstützung weiterer Streifen leistete sie massiven Widerstand. Im Anschluss wurde die 52-Jährige für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Polizeiinspektion gebracht. Dort wurde sowohl eine Blutentnahme angeordnet als auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Die 52-Jährige wurde u.a. wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, tätlichen Angriff und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Durch den Biss wurde der Polizeibeamte leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 52-Jährige wieder entlassen.

Während des Einsatzes war die Plinganserstraße kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.