NÜRNBERG. (1284) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (17./18.12.2024) im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau einen geparkten Pkw beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise.



Der weiße Mercedes EQC war zwischen 07:30 Uhr (Di) und 13:00 Uhr (Mi) in der Neuendettelsauer Straße geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden am vorderen linken Kotflügel verursacht.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 an die Polizei wenden.



